Le joli cadeau du Real Madrid envers Eden Hazard et Thibaut Courtois juste avant leur départ pour la Coupe du monde (photos)

Quelques jours avant de s’envoler pour la Coupe du monde, Thibaut Courtois et Eden Hazard ont reçu un joli cadeau de la part de leur club.

Les joueurs du Real Madrid ont eu une petite surprise avant de s’envoler pour la Coupe du monde. En effet, le club madrilène a récemment conclu un partenariat exclusif avec le groupe automobile BMW. Un accord qui permet à tous les joueurs de disposer gratuitement d’un véhicule électrique de la marque. Véhicules qu’ils ont reçus il y a quelques jours.

Si on ne sait pas encore quel modèle a choisi Eden Hazard, on sait que Thibaut Courtois a opté pour une BMW I4. Un bolide de 286 chevaux, qui coûte pas moins de 56.000 euros et qui peut atteindre des pointes à près de 200 km/h. Rien que ça…