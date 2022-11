ULI et PwC livrent leur rapport annuel sur les tendances de l’immobilier. Décarbonation, ESG, immeubles multifonctions, technologie : les défis sont multiples.

Quel visage aura l’immobilier de demain et quelles seront ses principales préoccupations ? Le récent rapport publié par PwC et ULI (Urban Land Institute) apporte des éléments de réponse.

On le sait, l’immobilier est confronté à un défi de taille, sans doute l’un des plus importants auxquels il doit faire face depuis longtemps : la décarbonation d’un secteur dont on sait qu’il est particulièrement polluant. Tant en construction neuve qu’en rénovation, la tâche s’avère cruciale.

L’avenir de la planète se place donc au centre des préoccupations futures du « capitalisme responsable », tout comme les personnes et le profit. A ce sujet, l’accent sera mis sur l’ESG, à savoir les critères d’environnement, sociaux et de gouvernance, qui devraient être la tendance la plus impactante au cours des 20 prochaines années.