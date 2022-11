La Belgique est le 10e noyau le plus cher de la Coupe du monde: la première nation vaut presque trois fois plus…

À quelques jours du coup d’envoi officiel de la Coupe du monde, l’Observatoire du football (CIES) a publié son dernier rapport, consacré aux valeurs des noyaux disputant la compétition. En accumulant les valeurs marchandes de tous les joueurs convoqués pour chaque sélection nationale, le CIES a pu obtenir un classement des 32 pays. Et ce classement n’est pas très glorieux pour nos Diables rouges…

En effet, avec une valeur estimée à 562 millions d’euros, la Belgique pointe seulement à la 10e place de ce classement, juste derrière l’Uruguay. Et bien loin derrière le trio de tête, composé de l’Angleterre (1,499 milliard), le Brésil (1,455 milliard) et la France (1,337 milliard). Seule consolation, toutefois : notre nation a la plus grande valeur du groupe F, devant la Croatie (478 millions), le Maroc (315 millions) et le Canada (193 millions).