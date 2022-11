Fertilité masculine: le nombre de spermatozoïdes chute fortement et inquiète les chercheurs

Une récente étude israélienne qui couvre 53 pays entre 1973 et 2018 démontre que le nombre moyen de spermatozoïdes a chuté de 62 % entre 1972 et 2018. La méta-étude qui en rassemble plusieurs centaines a été menée par le Pr Hagaï Levine de l’Université hébraïque de Jérusalem et le Pr Shanna Swan de l’école de médecine Icahn de New York.

En 45 ans, la concentration moyenne de gamètes (cellules reproductrices chez l’homme ou la femme) dans le sperme est passée de 101 millions à 49 millions par millilitre. « Cette découverte devrait nous étonner et nous inquiéter car la tendance au déclin est très rare, alors qu’il est ici très réel et semble s’accélérer. Nous sommes confrontés à un problème grave qui, s’il n’est pas atténué, pourrait menacer la survie de l’humanité », explique Hagaï Levine.