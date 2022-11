Energie: le chauffage avec pompe à chaleur est prêt pour le décollage

Avec la crise énergétique actuelle, beaucoup de ménages hésitent encore à rallumer leur chauffage. C’est que les factures d’alignement des fournisseurs qui tombent les unes après les autres dans les boîtes aux lettres des Belges, avec des prix qui ont parfois doublé (voire triplé…), incitent évidemment à la plus grande prudence.

Le fabricant japonais de pompes à chaleur Daikin, qui a une unité de production en Belgique (à Ostende), est particulièrement concerné par le comportement des citoyens par rapport au chauffage. Aussi a-t-il commandé à iVOX une étude sur le sujet. Bien qu’ayant été menée (auprès de 1.000 propriétaires âgés de 25 à 74 ans et représentatifs de chaque région, sexe, âge et diplôme) entre le 10 et le 16 mai 2022, soit à une période où chauffer son intérieur n’était pas une priorité (nul doute que les pourcentages enregistrés seraient différents aujourd’hui), l’enquête est intéressante à plus d’un titre.