Charles Caudrelier remporte la 12e Route du Rhum en moins de 7 jours

Le suspense jusqu’au bout de la nuit ! Ce mercredi peu après 10 heures (5 heures du matin à Pointe-à-Pitre), Charles Caudrelier (48 ans) a coupé en premier la ligne d’arrivée de la 12e édition de la Route du Rhum. Il a effectué la traversée de l’Atlantique en 6 jours, 19 heures, 47 minutes et 25 secondes, et a ainsi battu le record détenu par Francis Joyon depuis la dernière édition (2018) en 7 jours, 14 heures et 21 minutes.

À la fois favori et Bizuth !

Une véritable délivrance pour le Parisien de naissance et Breton d’adoption – il a grandi et s’est installé du côté de Port-La-Forêt – qui cumulait au départ de la célèbre transatlantique la double et paradoxale particularité d’être à la fois le grandissime favori de cette édition sur le bateau le plus abouti de la flotte des Ultims, et en même temps un Bizuth sur cette épreuve dont il n’avait jamais pris le départ ! « Un faux novice, quand on connaît son palmarès et l’expérience qu’il a accumulée tout au long de sa carrière même si, en effet, il s’agissait de sa première transat en solitaire sur un Ultim », faisait-on remarquer du côté de la direction de course.