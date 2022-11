Plaisirs d’Hiver: le sapin qui trônera sur la Grand-Place sera installé ce jeudi (photos)

Le majestueux sapin de Noël qui trônera sur la Grand-Place de Bruxelles à l’occasion des Plaisirs d’Hiver a été abattu à Raeren mercredi.

Le conifère arrivera sur la Grand-Place jeudi vers 06h00. Le Nordmann d’une quarantaine de mètres de hauteur est âgé d’une quarantaine d’années. Ce sont des particuliers, Max Kockartz et sa compagne qui l’offrent à la Ville de Bruxelles. « Nous avons acheté la maison il y a un an. Le sapin dans le jardin était très grand. La lumière n’entrait plus dans la maison. Pour des raisons de sécurité nous avions décidé de le faire abattre », explique le propriétaire.