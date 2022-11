Vidéo: quel est l'intérêt du mini-stage des Diables au Koweït? Les explications de l’envoyé spécial du «Soir»

Dans notre talk « la quotidienne du Mondial 2022 », Frédéric Larsimont, notre chef foot et envoyé spécial au Koweït, nous explique à quoi va servir ce mini-stage des Diables.

Ce stage de préparation va servir en partie à s’adapter petit à petit à la chaleur. À 12h00, la température approche les 30 degrés et il faudra ajouter 5 degrés à Doha.

Enfin, au sujet de Romelu Lukaku, « le secret est bien gardé sur l’évolution de son état de santé », nous affirme Frédéric Larsimont. « Que ce soit dans le staff médical à Milan ou dans celui des Diables rouges, on se tait dans toutes les langues. L’objectif étant de lancer Big Rom lors du 3ème match contre la Croatie et imiter ainsi ce qui avait été fait avec Vincent Kompany en 2018 en Russie. Il avait remplacé Thomas Vermaelen à la 76ème minute contre l’Angleterre et a ensuite été titulaire lors des rencontres suivantes ».

Découvrez ici notre « quotidienne Mondial 2022 » en vidéo.