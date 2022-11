Risque d’une autre grève sur le rail les 30 novembre et 1er décembre prochain

Le SACT justifie la démarche par des conditions de travail « dégradées », citant notamment la hausse de productivité, des congés refusés, une fatigue « excessive » qui augmente de plus en plus.

Le syndicat relève également que le premier semestre 2022 a été marqué par une augmentation de 83 % des dépassements de signaux, ce qu’il estime « inadmissible ». Selon cette ASBL, la sécurité est dès lors « compromise ».

Enfin, l’organisation syndicale évoque un cahier revendicatif signé par plus de 1.700 conducteurs de train, sur base duquel elle a interpellé la direction de la SNCB et les trois organisations syndicales principales que sont la CGSP Cheminots, la CSC Transcom et le SLFP Cheminots. « Que du silence et de l’indifférence… », déplore-t-elle.