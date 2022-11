Charles Caudrelier: «Ça fait 25 ans que je préparais cette victoire sur la Route du Rhum»

Rapidement rejoint sur son bateau par sa compagne ainsi que ses enfants Nina et Maxime, quelques minutes après avoir franchi en vainqueur la ligne d’arrivée de la 12e Route du Rhum, mercredi peu après 10 heures (5 heures du matin à Pointe-à-Pitre), Charles Caudrelier (48 ans) a livré ses premières impressions relatives à sa victoire ainsi qu’au nouveau record de traversée qu’il a établi entre Saint-Malo et la Guadeloupe : 6 jours, 19 heures, 47 minutes et 25 secondes.