Droits d’auteur: les auteurs français forcent un abandon de la loi

C’est un jugement français, mais il intéressera les nombreux auteurs belges publiant en France ou sous contrat d’édition de droit français : ce lundi, le Conseil d’Etat français, statuant au contentieux sur base d’une requête de la Ligue des auteurs professionnels et du Comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs et des artistes-autrices, a annulé l’ordonnance traduisant en droit français la directive européenne sur le droit d’auteur et les droits voisins.