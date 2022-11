visapourlaflandre: «J’ai vu le trou noir, les enfants aussi»

Pas de répit pour la ministre flamande du bien-être Hilde Crevits, de retour après un arrêt forcé pour épuisement total. De nouveaux scandales explosent dans des crèches où l’on plonge la tête des petits enfants dans les toilettes et où on les enferme, sans lumière, dans des cages.

J’ai vu quand même un peu le trou noir. » C’est une ministre qui s’exprime ainsi, et c’est rare de se trouver face à tant de sincérité et de simplicité. Hilde Crevits, vice-ministre-présidente du gouvernement flamand, a dû mettre pied à terre. Enfin, plus exactement, elle a été jetée à terre. Un samedi soir de septembre soudain, elle s’évanouit, tombe inconsciente sur le sol et une fois à l’hôpital, la ministre… du bien-être reçoit le verdict : « vous êtes complètement épuisée, mentalement et physiquement. Vous devez vous arrêter totalement pour vous en sortir. » Burn out ? Sept semaines après cette mise aux arrêts forcée, celle qui fut longtemps le poids lourd du CD&V – méconnue côté francophone car elle n’a jamais exercé de pouvoir au fédéral –, se refuse à employer le terme en réponse à la journaliste de Terzake (VRT).