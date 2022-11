L’éco-anxiété: du levier de changement climatique à la pathologie paralysante

La COP 27 bat son plein à Charm el-Cheikh, en Egypte, depuis le 6 novembre, et l’urgence climatique revient au cœur de l’actualité. Face à celle-ci, l’éco-anxiété gagne du terrain au sein de la population.

Ce vendredi 18 novembre, les regards seront rivés sur le résultat des deux semaines de négociations de la COP 27 pour lutter contre le réchauffement climatique.

Parmi les impatients, certainement, des personnes concernées par l’éco-anxiété, un mot apparu dans la société il y a quelques années pour désigner une nouvelle réalité. « Il s’agit d’un sentiment d’anxiété qui renvoie à des inquiétudes liées au changement climatique, à ses conséquences globales, mais aussi aux conséquences pour soi et ses proches », développe Alexandre Heeren, professeur en psychologie à l’UCLouvain et chercheur FNRS. « L’émergence de ce terme fait suite à des émotions formulées par un certain nombre de personnes dans la population. Il a ensuite été repris par la communauté scientifique afin de pouvoir mesurer ce phénomène. »