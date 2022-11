Coupe du monde au Qatar: «C’est la première fois qu’on prend le sport au sérieux»

Pour Jean-Baptiste Guégan, consultant et enseignant en géopolitique du sport, « l’appel au boycott est une solution simpliste à un problème complexe ». « Comme le boycott politique n’est pas possible, que le boycott sportif fait peser sur les joueurs un poids qui est trop lourd pour eux, la nouvelle forme de boycott qui se développe, c’est le boycott citoyen, celui de la société civile, le nouvel acteur de la mondialisation. Ce sont des ONG, vous, moi, qui décident de ne pas regarder l’événement. Mais face caméra, la main sur le cœur, on entend beaucoup de paroles, notamment sur les travailleurs migrants au Qatar, alors qu’à 100 mètres des micros, il y a les mêmes travailleurs qui crèvent. Et croyez-moi, si la France ou la Belgique arrivent en finale, on ne parlera plus de boycott… »