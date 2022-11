Voici les primes que peuvent toucher les Diables rouges à la Coupe du monde

Dans le cas d’un scénario catastrophe et donc d’une élimination dès la phase de poules, chaque joueur participant à la compétition recevra 42.000 euros bruts. Si les Diables rouges terminent dans les deux premiers et vont jusqu’en huitième de finale, la prime sera quasiment doublée avec un montant de 80.000 euros par tête.

Mais, là où ça devient très intéressant, c’est dans l’hypothèse où notre sélection noire-jaune-rouge fait aussi bien qu’en 2014 ou 2018. Un quart de finale rapporterait 180.000 euros à chaque Diable rouge. Et forcément, ces primes prendraient encore plus d’épaisseur si l’équipe de Roberto Martinez atteint, une nouvelle fois, le dernier carré de la compétition. Preuve en est : 281.000 euros pour une quatrième place finale ; 313.000 euros pour la médaille de bronze ; 330.000 euros pour la médaille d’argent ; 445.000 euros en cas de sacre final à Doha. De quoi motiver un peu plus les joueurs qui, cette année, ne font pas partie des grands favoris ?