Etats-Unis: un couple se marie chez Aldi et gagne un an de courses gratuites

En août, la chaîne de magasins Aldi avait lancé un concours aux Etats-Unis pour permettre à un couple de se marier dans l’un de ses magasins, avec tous les frais du mariage compris, ainsi qu’un an de courses gratuites. Après avoir reçu pas moins de 500 candidatures, Aldi a choisi un couple d’Américains originaires de l’Illinois, Mike et Jessica Hurd, pour qui l’enseigne allemande a une place déterminante dans leur relation de couple.

En août, la chaîne de magasins Aldi avait lancé un concours aux Etats-Unis pour permettre à un couple de se marier dans l’un de ses magasins, avec tous les frais du mariage compris, ainsi qu’un an de courses gratuites, raconre La Voix du Nord . Après avoir reçu pas moins de 500 candidatures, Aldi a choisi un couple d’Américains originaires de l’Illinois, Mike et Jessica Hurd, pour qui l’enseigne allemande a une place déterminante dans leur relation de couple.

La cérémonie de mariage a eu lieu le mercredi 9 novembre, dans les allées du Aldi Insights Center de la marque à Batavia, dans la grande banlieue de Chicago, dans l’Illinois. L’enseigne prenait en charge la réception pour les jeunes mariés avec de la nourriture et des boissons Aldi – y compris un gâteau de mariage à plusieurs niveaux avec des ingrédients de Baker’s Corner et des amuse-gueules tels que les mini-burgers de poulet – le photographe, le DJ, la séance coiffure et maquillage… et enfin, un an de courses gratuites. « Se marier chez Aldi, c’est comme un rêve devenu réalité », raconte le couple.