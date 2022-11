«Animal Farm», «Les fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune»... : les cinq spectacles à ne pas manquer cette semaine

Envie de vibrer dans une des salles du pays ? Voici la sélection des spectacles de la rédaction du MAD.

Animal Farm ****

Théâtre royal du Parc, Bruxelles.

Emmanuelle Lamberts et Thierry Debroux adaptent le chef-d’œuvre de Georges Orwell sous la forme d’une comédie musicale qui ravira grands et petits. Grâce au formidable travail sur les masques et les costumes de Béa Pendesini, la fable prend des allures cartoonesques mais sans jamais éluder le propos terriblement lucide de l’auteur sur les dérives autoritaires du pouvoir. Elégante, enlevée et limpide, cette Ferme des animaux vous fera caqueter, piaffer, bêler de plaisir !