Le petit moment qui fait du bien: comprendre enfin les mystères de l’heure d’hiver avec Manu Thoreau

Malgré sa disparition accidentelle en 2000, Manu Thoreau continue à nous ravir grâce à la magie des petites capsules qu’il enregistrait pour la série Faux Contact. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que celles-ci nous sont toujours indispensables, particulièrement en cette période où la météo commence à basculer du côté de l’hiver alors que nos horloges ont déjà fait le grand saut depuis quelque temps. Car oui, nous vivons actuellement à l’heure d’hiver même si, pour un très grand nombre de gens, celle-ci reste un mystère dont le fonctionnement n’a jamais été éclairci. Heureusement, pour cela, on peut compter sur le célèbre commandant de gendarmerie incarné par le comédien. « Vous n’êtes pas sans ignorer de savoir », commence-t-il avec un sérieux inimitable… Et déjà, on sait que tout va s’éclaircir. « Il n’est pas la même heure en hiver à Tokyo qu’en été à New York », explique ainsi doctement notre guide omniscient.