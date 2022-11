Droits d’auteur: inquiétudes dans le cinéma belge

Rémunérés pour moitié en droits d’auteur (voire davantage dans certains cas), les auteurs du cinéma et de l’audiovisuel s’inquiètent du sort qui leur sera fait dans la réforme du droit d’auteur portée par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V). Dans l’état du texte, toujours négocié à la marge en ce moment, ces auteurs devraient s’acquitter de cotisations sociales pour au moins 70 % de leurs rémunérations. Ils ont émis le communiqué suivant : « L’Association des scénaristes de l’audiovisuel (ASA), l’Association des réalisateurs et réalisatrices de films (ARRF), avec le soutien de l’Union des producteur·ices de films francophones (UPFF), s’opposent fermement à la ventilation de 70% en prestations et 30% en honoraires proposée dans le projet de révision de la fiscalité des droits d’auteur du Ministre des Finances Vincent Van Peteghem.