Match amical: la Croatie, adversaire de la Belgique à la Coupe du monde, s’impose face à l’Arabie saoudite

La Croatie, avec une équipe largement remaniée, a pris la mesure de l’Arabie Saoudite (0-1), à Riyad, grâce à un but tardif d’Andrej Kramaric (82e). Zlatko Dalic, sélectionneur des finalistes du dernier Mondial, a offert du temps de jeu à dix-sept de ses joueurs. Dont les stars Luka Modric, Marcelo Brozovic et Ivan Perisic. Pour l’équipe au damier, il faudra sans doute afficher un plus beau visage dans quelques jours face au Maroc.

Les Lions de l’Atlas, justement, auront l’occasion de se tester une ultime fois, ce jeudi (17h00), face à la Géorgie de Willy Sagnol. Ce sera aussi le cas du Canada, premier adversaire de la Belgique au Mondial, qui défiera le Japon sur le coup de 14h40.