Loïs Openda: «C’est un honneur d’être dans les 26 sélectionnés pour la Coupe du monde»

« C’est impressionnant d’être impliqué dans une Coupe du monde, mais c’est à nous de garder notre calme. Pour moi, c’est un réel honneur de faire partie des 26 sélectionnés », clame-t-il, au Koweït, là où les Diables rouges ont posé leurs valises jusqu’à ce vendredi. « J’ai fait de mon mieux pour me montrer cette saison. Quand j’ai appris ma sélection, j’étais sur le terrain d’entraînement avec mon club. Après cela, j’ai immédiatement appelé ma famille. C’est un rêve d’enfant qui se réalise. »

Seulement quatre caps avec les Diables rouges, et déjà une Coupe du monde. Loïs Openda, l’attaquant du Racing Lens, a glané sa place parmi les 26 heureux élus à la force de ses buts en Ligue 1, de sa vitesse d’exécution, de son profil unique. Si le Liégeois sait qu’il passe derrière Romelu Lukaku et Michy Batshuayi dans la hiérarchie interne des N.9, il veut avant tout profiter de cette expérience.

« Apporter de la vitesse »

Lors de ses premières apparitions avec les A, il n’a eu droit qu’à 53 minutes de jeu. Sera-t-il titulaire, ce vendredi, à l’occasion de l’amical face à l’Égypte ? Le principal intéressé l’espère, naturellement, lui qui ne cache pas ses ambitions. « C’est à moi d’être prêt si on fait appel à moi. Je dois apprendre et écouter les joueurs plus expérimentés. Ce que je peux apporter ? De la vitesse très certainement afin de profiter des espaces créés par les autres joueurs. »

Élément incontournable lors de la qualification des Diablotins pour l’Euro Espoirs, Openda espère que la relève sera assurée après la génération dorée. « C’est à nous, les jeunes, de poursuivre leur travail. » Et de rappeler que, même si le Maroc s’était intéressé à lui, il n’a jamais douté : « Il y a eu des contacts avec la sélection marocaine mais, dans mon esprit, seule la Belgique comptait. »