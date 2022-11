Accompagner des futurs indépendants et entrepreneurs dans leur projet

Douze Structures d’accompagnement à l’autocréation d’emploi sont agréés par la Région wallonne et rassemblées sous la structure faitière Starter Wallonia, pour stimuler le tissu économique wallon et aider les porteurs de projets entrepreneuriaux à les mener à bon port.

L’accompagnement qu’offrent les Structures d’accompagnement à l’autocréation d’emploi (Saace) réparties sur le territoire wallon est gratuit et destiné à des demandeurs d’emploi ou des personnes ayant un statut assimilé. Dotées d’un double objectif d’insertion socioprofessionnelle et de stimulation du tissu économique wallon, elles aident les porteurs de projets à créer leur emploi, en leur proposant un accompagnement individualisé qui les prépare à s’installer comme indépendants, lancer leur entreprise ou encore reprendre une activité existante.

Acteurs de la formation, les Saace développent des programmes d’ateliers permettant de comprendre les tenants et aboutissants de la création et de la gestion d’une entreprise, et de développer des compétences annexes au métier de l’indépendant, comme le marketing, la comptabilité, la communication…