Navire humanitaire Ocean Viking: «Les naufragés à bord ne comprenaient pas pourquoi l’Europe les ignorait de la sorte»

Vendredi 11 novembre, après trois semaines d’errance et 35 demandes infructueuses de débarquement en Italie, le navire Ocean Viking, affrété par l’ONG SOS Méditerranée, et les 234 migrants qu’il transportait, ont finalement été autorisés à débarquer au port militaire de Toulon, dans le sud de la France.

Sage-femme dans les zones de crise depuis 2016, Hannah, une Australienne de 33 ans, est à la tête de l’équipe médicale de SOS Méditerranée depuis deux ans. « Ne me demandez pas mon nom de famille, s’il vous plaît », nous supplie-t-elle. Simple mesure de sécurité pour se protéger d’un climat de haine de plus en plus pesant. Elle nous parle depuis la France, où, avec le reste de l’équipage et les naufragés secourus, elle a finalement touché terre après trois semaines de mission.