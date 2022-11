Nouveau mot de l’année 2022: les votes sont ouverts

A quelques semaines de la fin de l’année, l’opération est de retour pour une huitième édition. A vos claviers pour désigner la création lexicale la plus marquante des onze derniers mois…

Qui se souvient d’ultracrépidarianisme ? Fin décembre dernier, quelques jours avant le cap de la nouvelle année, le terme – qui désigne ce comportement consistant à donner son avis sur des sujets à propos desquels on n’a pas de compétences – était officiellement désigné « Nouveau mot de l’année 2021 ». Depuis lors, il a quelque peu progressé dans les usages sans provoquer non plus un raz-de-marée.

Aujourd’hui, Le Soir et la RTBF se mettent officiellement en quête du « nouveau mot de l’année 2022 ». C’est-à-dire de la création lexicale la plus marquante de ces onze derniers mois. Pour en juger, les deux médias font une nouvelle fois appel à leurs publics respectifs. Ce sont eux qui très largement opéreront ce choix.