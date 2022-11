Un supporter monte sur le terrain des Diables rouges en plein l’entraînement

Vidéo - Par G.R. et J.-F.P.

Alors que les Diables rouges sont arrivés au Koweït ce mardi soir, ils ont effectué leur première séance d’entraînement ce mercredi en marge du match amical contre l’Égypte (vendredi, 16h). Problème : un supporter koweïtien, visiblement fan de l’équipe nationale belge et plus encore de Manchester City, s’est incrusté sur le terrain. Vêtu d’un maillot floqué au nom de Kevin De Bruyne, il voulait un autographe de la star des Skyblues. Sauf que sa démarche n’a pu être concrétisée. Thomas Vermaelen, l’adjoint de Roberto Martinez, l’ayant arrêté et le supporter a été prié de quitter la pelouse.

Pas peu fier de son « buzz », l’intéressé a ensuite répondu aux questions de différents médias belges présents sur place. « Je voulais juste voir Kevin De Bruyne. Je suis un grand fan de Manchester City », a-t-il indiqué, précisant qu’il était « très heureux » de son coup.