Conflit dans le padel francophone: la ministre dénonce des menaces

Ces comportements ne sont pas tout à fait dignes de membres d’une fédération reconnue… », a commenté, irritée, la ministre, interrogée en séance plénière sur la guéguerre qui oppose depuis des mois l’AFT Padel et l’AFPadel pour être reconnue -et subisidiée- comme la fédération officielle pour le padel en Wallonie et à Bruxelles.

L’AFT Padel bénéficie actuellement de cette reconnaissance officielle, mais ce mandat vient à échéance à la fin de ce mois de novembre. Il doit être renouvelé pour deux ans, jusque fin 2024. L’AFPadel estime être plus représentative des pratiquants de ce sport en plein essor.