«Europe Connexion»: lobbyiste, ton univers impitoyable!

Ce sont les avocats du diable. Pas au sens édulcoré de l’expression, non, non ! Ce sont les avocats du diable dans le sens où ils ont littéralement vendu leur âme aux multinationales prêtes à tout pour gagner toujours plus d’argent, fût-ce au prix de notre santé ou celle de la planète. Lancer des études bidons, inventer des narratifs vendeurs, fomenter des opérations de communication, serrer les mains des commissaires, déjeuner avec les assistants parlementaires, leur glisser à l’oreille des propositions d’amendements, influencer les parlementaires pour détourner des projets de lois ou faire en sorte qu’ils n’aboutissent pas : le lobbyiste ne recule devant aucun stratagème pour servir l’agrobusiness et autres succubes du grand capital.