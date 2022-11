Le casse-tête belgo-français autour de l’imam Iquioussen rebondit

Affaire Iquioussen, suite et pas fin. Alors que mardi soir, la chambre des mises en accusation de Mons rejetait l’exécution du mandat d’arrêt européen remis par la France à l’encontre de l’imam marocain Hassan Iquioussen, ce dernier, arrêté le 30 septembre à Jemappes, a finalement été placé quelques heures plus tard en centre fermé sur décision de l’Office des étrangers. La secrétaire d’Etat en charge à l’Asile et à la Migration, Nicole de Moor (CD&V), a pris elle-même le soin de l’annoncer par voie de communiqué ce mercredi matin.