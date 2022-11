Coupe du monde: 445.000 euros par Diable rouge pour un sacre au Qatar

Lorsqu’ils ont pris le pouvoir à l’Union belge et installé Gérard Linard à la présidence, l’un des premiers chantiers de Bart Verhaeghe et de Mehdi Bayat fut de s’attaquer à la révision de la convention salariale qui liait la Fédération aux Diables rouges. Pour faire court, l’ancien CEO Steven Martens et l’ex-président de la Commission technique nationale Philippe Colin s’étaient laissés dépasser par la bande face à un groupe de Diables dont les représentants avaient visiblement davantage la notion du net et du brut. On se souvient ainsi qu’outre le montant des primes à la performance en tournois, la part de 60 % nette du bénéfice des produits dérivés négociée par les joueurs avait failli plomber les recettes fédérales. L’impôt étant dû à l’URBSFA.