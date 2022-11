Numa Sadoul: «Franquin avait un rire de mouette formidable»

Il y a 36 ans, André Franquin confiait à Numa Sadoul comment il avait créé Lagaffe. Ces entretiens cultes sont enfin réédités, alors que Dupuis reste suspendu à la décision juridique d’autoriser ou non la création de nouveaux gags de Gaston.

Numa Sadoul a été le premier à débusquer les secrets des maîtres de la bande dessinée franco-belge. En 1971, il a fait tomber le masque d’Hergé dans le livre d’entretiens Tintin et moi . Gotlib, Mister Moebius et Docteur Gir allaient suivre, avant de se frotter aux idées noires du génie de la gaffe, André Franquin. Il faudra dix ans et un coup de pouce décisif de son épouse, Liliane Franquin, pour convaincre le créateur de Gaston de s’étendre dans le canapé aux confidences.