«À propos», le podcast du Soir du 17 novembre: le missile tombé en Pologne, le positionnement des sponsors face à la Coupe du monde

Par Pierre Fagnart et Sandrine Puissant

L’ombre de la Troisième Guerre mondiale avant la désescalade… Un missile de fabrication russe est tombé mardi soir en Pologne. Deux personnes ont été tuées. Aux dernières nouvelles, l’Otan ne dispose « d’aucune indication » pour considérer ce missile comme « une attaque délibérée » contre la Pologne. Pas question donc de riposte militaire de la part des pays de l’Alliance. Pour comprendre ce qui s’est joué la nuit dernière et quelles sont les possibilités de réaction de l’Otan, on a appelé Nicolas Gosset, chercheur Russie-Eurasie à l’Institut royal supérieur de Défense.

La Coupe du monde de toutes les polémiques débute dans trois jours. Un événement qui pousse les marques et les consommateurs à changer leurs habitudes pour des questions éthiques. A cela viennent s’ajouter le pouvoir d’achat en crise et le calendrier inhabituel de la compétition. Camille Petoud a interrogé Julien Bosseler, du service économie. Elle lui a demandé comment faisaient les partenaires et les sponsors pour s’adapter à ces conditions si particulières.