Médecine: le concours d’entrée est définitivement approuvé

L’instauration d’un concours – en lieu et place d’un examen sans classement – à l’entrée des études de médecine et dentisterie a été adoptée ce mercredi au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le texte, approuvé par la majorité (à l’exception de neuf députés PS) contre opposition, constitue la dernière étape avant sa mise en place en 2023. Après 25 années de polémiques autour de la délivrance des numéros Inami, ce décret donne la garantie à tous les étudiants et étudiantes en cours de cursus de disposer effectivement du droit d’exercer la médecine une fois leur cursus achevé. Le quota de numéros Inami délivré a également été revu à la hausse. Le nombre d’étudiants diplômés passera ainsi de 505 à 744 en 2028.

Dès 2023, le concours se déroulera en une session unique, et non plus deux, comprise entre le 16 et le 31 août qui précède l’année académique concernée. Ceci afin de « permettre aux étudiants de se préparer efficacement durant l’été, mais aussi de donner le temps aux candidats qui seraient non-retenus de se réorienter avant la rentrée académique », selon les termes du cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur Sur le plan organisationnel, les grands principes de l’examen actuel sont conservés, et les matières évaluées, portant sur les sciences humaines et les sciences exactes, restent identiques. En revanche, il ne sera plus nécessaire d’avoir une note minimale pour réussir, mais de figurer parmi les mieux classés. Autrement dit, un étudiant pourrait très bien accéder aux études de médecine avec une moyenne de 40 % au concours, pour autant qu’il figure parmi les meilleurs.