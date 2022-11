Thibaut Courtois s’attend à voir le meilleur Eden Hazard à la Coupe du monde: «Si on affronte l’Espagne en 8es, il voudra prouver des choses»

Dans une semaine exactement, les Diables rouges entreront en lice à la Coupe du monde au Qatar face au Canada. À l’approche de ce match, Thibaut Courtois a partagé ses impressions auprès de Het Laatste Nieuws, alors que les hommes de Roberto Martinez sont au Koweït pour un amical contre l’Égypte ce vendredi.

« Nous sommes prêts et nous avons une bonne équipe », lance le portier belge. « On va essayer d’aller le plus loin possible évidemment. Le rêve ultime est d’atteindre la finale et de la gagner. Est-ce qu’on y arrivera ? Je ne sais pas, car il y a beaucoup de bonnes équipes. Il faut avoir un peu de chance. Mais sur un match, tout peut arriver. »