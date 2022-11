Bruxelles: l’échevin schaerbeekois Michel De Herde inculpé pour atteinte à l’intégrité sexuelle

Le 16 mai 2022, une plainte pour sexisme secoue la majorité communale à Schaerbeek. L’échevine Sihame Haddioui (Ecolo) dépose plainte pour acte de sexisme et attentat à la pudeur contre son homologue Michel De Herde (Défi). « Ce sont les faits qui se sont déroulés lors du conseil communal d’octobre, donc en public, qui m’ont décidée à agir. Il a commencé à me chuchoter des remarques déplacées sur mon physique. Il m’a dit que j’avais de beaux seins... Avant de caresser ma cuisse, ce que j’ai stoppé d’un mouvement net », explique l’écologiste au Soir, à l’époque. Depuis le 7 mars, elle ne participe plus aux réunions du collège. De son côté, l’élu amarante a toujours clamé son innocence. En septembre, La Dernière Heure avait fait état d’une seconde plainte visant Michel De Herde pour des infractions de nature sexuelle. Ce mercredi, l’affaire est revenue dans l’actualité.

Un juge d’instruction vient d’inculper le mandataire Défi à la suite de deux plaintes pour des infractions de nature sexuelle, rapporte la RTBF. Le parquet confirme l’information : « Il s’agit d’une part d’atteinte à l’intégrité sexuelle de majeure (NDLR : anciennement attentat à la pudeur) et d’autre part d’atteinte à l’intégrité sexuelle de majeures par personne ayant autorité ».