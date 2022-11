Comment les infrastructures façonnent notre environnement tout en se faisant oublier

Les infrastructures façonnent notre environnement. Or, nous avons tendance à les oublier, estime l’historien Dirk van Laak. Tant que tout fonctionne parfaitement, nous ne nous préoccupons absolument pas d’éléments pourtant essentiels à notre quotidien : l’électricité sort de la prise, quand il fait froid dehors, nous allumons le chauffage dans nos maisons, nous nous informons sur internet, nous écrivons des mails et chattons, nous utilisons les routes et les transports en commun, et le camion à poubelles passe une fois par semaine.