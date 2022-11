Sous tension, la Pologne reprend haleine

Mardi, un « missile de fabrication russe » a percuté le territoire polonais, membre de l’Otan et voisin d’une Ukraine en guerre. Or, il s’agirait, selon Varsovie, d’un tir « probable » de la défense antiaérienne ukrainienne ayant tenté d’intercepter une frappe de Moscou. Le risque d’une escalade du conflit au-delà des frontières ukrainiennes, pour l’heure, semble écarté. Récit d’une soirée mouvementée.

Et soudain la réalité de la guerre s’immisça en Pologne. Mardi 15 septembre, Przewodów et ses quelque 500 âmes se sont retrouvés au cœur de l’attention. Une remorque éventrée d’un tracteur aux vitres soufflées, et à côté, un cratère de plusieurs mètres de diamètre : à 15h40, la bourgade agricole sans histoire, à quelques kilomètres de la frontière avec l’Ukraine, a fait l’objet d’une explosion. Avec l’effet d’une déflagration géopolitique. La journée de mardi avait, une nouvelle fois, été émaillée de salves de missiles russes vers le territoire ukrainien, notamment dans sa partie occidentale.