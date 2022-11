Messi, Ronaldo, Benzema...: pour eux, c’est la dernière Coupe du monde

Si Toby Alderweireld, Eden Hazard ou encore Axel Witsel tenteront peut-être de tirer sur la corde, il est acquis que Jan Vertonghen ne sera plus là en 2026. Le défenseur le plus capé des Diables rouges (35 ans) n’est pas le seul sur la planète foot à tenter une dernière fois de remporter le titre mondial. Un beau paquet de stars ne sera en effet pas là lors de la prochaine Coupe du monde dans quatre ans.

1 L’ultime duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Finaliste malheureux en 2014, Lionel Messi n’a jamais semblé aussi proche d’enfin décrocher le titre de champion du monde qui glorifierait un peu plus son incroyable carrière. Parce qu’en 2021 il a fait taire les critiques en ramenant un premier titre continental à l’Argentine, mais aussi car à 35 ans, la Pulga semble être au sommet de sa forme et que l’Albiceleste voyage à Doha avec de sacrés arguments. Cette cinquième participation sera la dernière, et peut-être la bonne, comme Cristiano Ronaldo et Guillermo Ochoa (37 ans), eux aussi au rendez-vous depuis 2006. L’ancien portier du Standard sera sur la route du joueur du PSG en phase de poule, mais il ne prétend pas pouvoir lui ravir la Coupe au bout du parcours. Le Portugais (37 ans), lui, veut encore y croire, capitaine d’une équipe (où Pepe est toujours là) remplie de promesses, comme souvent, mais qui n’a pas réussi à dépasser le stade des demi-finales (4e en 2006) depuis qu’elle possède le meilleur joueur de toute son histoire. Eusebio, lui, avait décroché une médaille de bronze avec la Seleção en 1966…