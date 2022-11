Guerre en Ukraine: «Pas d’indication d’une attaque délibérée contre un territoire de l’Otan», selon les Alliés

On respire un bon coup. Et on se calme.

Les Alliés se sont employés mercredi matin à désamorcer le risque d’une dangereuse escalade de la tension avec la Russie – un objectif constant depuis le début de l’invasion massive de l’Ukraine lancée par le Kremlin le 24 février dernier.

Or donc, après la fièvre suscitée mardi soir par l’hypothèse d’un missile russe tombé, fût-ce accidentellement, en Pologne – pays membre de l’Otan, protégé par la clause de défense collective –, il apparaît que la cause de l’incident, qui a causé la mort de deux personnes, serait plutôt le fait d’un missile anti-missiles… ukrainien.