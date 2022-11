En sus de l’indexation, une hausse du budget culture 2023

Les rigueurs de l’hiver vont-elles plomber l’ambition culturelle pour 2023 ? Ce serait un sombre présage, alors que dans une dizaine de jours, les opérateurs des arts de la scène sont invités à remettre leurs dossiers pour le renouvellement de leurs contrats-programmes.

Au pessimisme, la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo) oppose une volonté : « Je travaille depuis trois ans à une culture plus accessible, plus diversifiée, ancrée dans les territoires, proche des gens, et qui soit aussi plus solide, plus résiliente. Les contrats-programmes – mais ils ne sont pas les seuls outils – s’inscrivent dans une dynamique qui renforce ces objectifs – accessibilité, résilience. »