80 millions d’euros à la culture pour passer l’hiver

Après deux années de covid, la culture, à nouveau, est en situation de crise : la flambée des coûts énergétiques n’épargne ni les musées, ni les salles de cinéma, ni nos grandes scènes. Winter is coming. L’inflation, elle aussi, frappe dur. Les salaires, le papier, le bois… Un exemple emblématique : les travaux de construction-rénovation du théâtre Jean Vilar, à Louvain-la-Neuve. Ce vaste chantier s’est ouvert en février dernier. Dont coût : 9,8 millions d’euros, pour un magnifique projet d’environ 400 places. Le théâtre, la province, la Fédération Wallonie-Bruxelles se partageaient l’ardoise, le tout était ficelé avec un appoint de la commune. Mais la hausse des coûts de matériaux et de main-d’œuvre a atteint 33 % en quelques mois, un dérapage de… deux millions. Une paille ! Or, l’automne venu, plus personne ne peut délier sa bourse : ni la commune, ni la province. Fallait-il interrompre les travaux, laisser le chantier à ciel ouvert ?