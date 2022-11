Chaos migratoire: la Belgique condamnée 148 fois par la CEDH en une journée

La Cour européenne des droits de l’homme ordonne à Fedasil et à l’État belge de trouver une solution d’hébergement pour 148 demandeurs d’asile laissé à la rue. Et cela ne pourrait être qu’un début.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a fait savoir mercredi tout le mal qu’elle pensait de la gestion migratoire de la Belgique. En une journée, elle a condamné 148 fois notre pays pour manquement à ses obligations en matière d’accueil des demandeurs d’asile.

Depuis la mi-octobre, la CEDH est submergée de centaines de demandes de la part d’avocats et avocates belges qui n’ont pas trouvé d’autre solution pour faire entendre les droits de leurs clients. La Belgique a en effet déjà été condamnée plus de 5.000 fois depuis le début de l’année par ses propres tribunaux. Les astreintes ne sont toutefois pas payées et une bonne partie des requérants victorieux reste à la rue.