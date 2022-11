Il tue la mère de ses filles puis décide de les faire placer en institution «pour qu’elles puissent faire leur deuil»

Le 10 septembre dernier, Madisson Hamoir, 27 ans, s’est rendue à Sprimont dans la maison familiale qu’elle venait de quitter pour y voir ses deux filles de quatre mois et quatre ans, qui la réclamaient. Elle avait rompu tout récemment avec leur père, David Piton, qu’elle avait rencontré quand elle n’avait que 12-13 ans. Ne supportant pas l’idée qu’elle s’éloigne de lui, lui qui était orphelin et « n’avait qu » elle dans sa vie », lui a tiré une balle dans la tête, alors que les petites étaient dans la maison. Il les a ensuite emmenées à la plaine de jeu, d’où il a contacté la police afin de dénoncer les faits et se rendre.

Les petites filles se sont retrouvées, pour quelques jours, chez une connaissance. Elles ont ensuite été confiées aux parents de Madisson Hamoir, à qui il a été demandé de leur trouver une école et une crèche, non loin de chez eux, pour qu’elles récupèrent au plus vite un rythme « normal ». Cela a été fait mais le Service d’Aide à la Jeunesse, qui veillait sur les enfants depuis un an et demi suite à une alerte extérieure, a rendu un rapport, trois semaines après le drame. La conseillère du SAJ, y est-il indiqué, « s’inquiète de la façon dont les grands-parents peuvent ressentir et gérer la situation au vu du drame qui s’est joué pour eux, c’est-à-dire le décès brutal de leur fille ». Le placement des deux fillettes en institution a été préconisé : « Ce n’est pas le côté matériel qui pose question, conclut le SAJ dans ce rapport, mais la façon dont chacun peut gérer son deuil sachant que les fillettes ont, elles aussi, besoin d’entrer dans ce processus avec des adultes pleinement disponibles pour les accompagner. »