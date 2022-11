«Après 13 ans, rien n’a changé à Manchester United»: Cristiano Ronaldo critique encore son club (vidéos)

Morceaux choisis de cet entretien fleuve, dont la suite et fin sera diffusée jeudi soir.

Sa mauvaise surprise en revenant à Manchester United : « Quand j’ai signé, je pensais que tout avait changé parce que cela faisait 13 ans… J’ai passé neuf ans au Real Madrid et trois ans à la Juventus. Et quand je suis arrivé, je pensais que tout serait différent. La technologie, les infrastructures, tout ça. Mais j’ai été surpris, dans le mauvais sens du terme, parce que j’ai vu que tout était pareil. Ce qui m’a beaucoup surpris, c’est instabilité du club. (…) Rien n’a changé. La piscine, le jacuzzi, la salle de sport, la cuisine, les chefs – que j’apprécie, ce sont des personnes adorables – se sont arrêtées dans le temps, ce qui m’a beaucoup surpris, car je pensais voir des choses différentes. »

Sur Ralf Rangnick : « Est-ce que c’était une décision ridicule de le nommer entraîneur ? Bien sûr ! Quand Ole Gunnar Solskjær a été licencié, le club a fait venir un directeur sportif. Si vous n'êtes même pas entraîneur, comment allez-vous être le patron de Manchester United ? Je n’avais jamais entendu parler de lui. Personne avec qui j’ai discuté ne le connaissait. Je devais l’appeler ‘boss’ car c’était son r^^ole, mais au fond de moi, je ne l’ai jamais considéré comme le patron. »

Sur son potentiel transfert à Manchester City l’été dernier : « Honnêtement, c’était proche. Ils en ont beaucoup discuté et Guardiola a dit il y a deux semaines qu’ils avaient fait de gros efforts pour m’avoir. Mais comme vous le savez, vu mon histoire avec Manchester United, le cœur, les sentiments, ce que vous avez fait avant, ont fait la différence bien sûr – et aussi Sir Alex Ferguson. J’ai parlé avec lui. Il m’a dit que c’était impossible que tu signes à City. Et j’ai répondu ‘Ok boss’. J’ai donc pris cette décision en toute conscience, parce que le cœur parlait fort à ce moment-là. »

Sur l’attitude des jeunes footballeurs : « Je ne pense pas qu'ils manquent de respect aux joueurs expérimentés, ce n'est pas le mot, mais c'est une génération différente. Ils n’ont pas la même mentalité, ils n’ont pas souffert. Il leur manque cette faim. Tout est trop facile pour eux. Ils s’en foutent. Je ne parle pas seulement de quelques-uns à Manchester United, mais de toutes les équipes dans tous les championnats du monde, les jeunes ne sont pas les mêmes que ceux de ma génération. Mais vous ne pouvez pas les blâmer, parce que cela fait partie de la vie et de la nouvelle génération, les nouvelles technologies qui les distraient. Je ne suis pas le genre de gars qui aime donner des conseils car je préfère être un exemple. Parce que je suis un exemple. Je suis là tous les matins et je fais les mêmes choses. Je suis probablement le premier à arriver et le dernier à sortir. Je pense que les détails parlent d'eux-mêmes... C'est pourquoi je dis que j'aime donner l'exemple. Certains me suivent, d’autres pas vraiment. Certains s'en foutent. Mais à mon avis, ils n'auront pas de longues carrières. Beaucoup de gens de ma génération jouent jusqu'à 36, 37 ans, mais pour eux ce ne sera pas le cas. »

Sur les jeunes qui peuvent espérer une longue carrière : « a Manchester United, je peux probablement mentionner Diogo Dalot. Il est jeune (23 ans), mais très professionnel et je n'ai aucun doute sur sa longévité dans le football. Il est jeune, intelligent et très professionnel. Il y a aussi Lisandro Martinez (24 ans), Casemiro qui a la trentaine... mais je dirais Dalot. »

Sur les critiques à son égard : « J'ai l'habitude de vivre comme ça, parce qu'à 37 ans, j'ai appris que lorsque vous êtes en bas et au sommet de la vague, vous ne vous rendez pas compte et vous ne voyez pas les choses que vous avez vues auparavant, c'est-à-dire voir qui est de votre côté dans les mauvais moments et qui vous critique le plus. On dirait que la presse veut me mettre en première page parce qu'elle sait qu'elle vendra plus et que l'intérêt sera différent. J’ai l'impression que ces quatre ou cinq derniers mois, pas seulement pour moi mais aussi pour ma famille et Georgina, la presse du monde entier me critique encore plus. Même la presse portugaise. Parfois, je ne comprends pas pourquoi. Mais je pense que la jalousie y est pour quelque chose. (...) Je n’aime pas lire la peesse, car je sais que 90 % du temps c’est des mensonges. Ils attaquent constamment ma famille et moi. »