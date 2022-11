Inflation: les adolescents sont aussi touchés et demandent plus d’argent de poche

L’inflation ne touche pas uniquement les adultes… Selon une étude, une grande majorité des adolescents reçoivent de l’argent de poche. Et la moitié d’entre eux en demandent plus.

L’argent de poche serait-il en plein tourment ? Selon l’institut Poll&Roll, repris par Paris-Normandie , près de 94 % des adolescents reçoivent de l’argent de poche. Mais dans le même temps, les derniers chiffres de l’Insee affirment que les prix globaux ont augmenté de 6,2 % en 2022, contraignant de plus en plus de ménages à réduire leurs dépenses.

À lire aussi Baromètre du pouvoir d’achat: une petite lueur d’espoir pour le panier des ménages

Et bien que 40 % d’entre eux affirment avoir demandé une revalorisation de leur argent de poche, pour compenser cette inflation, ils sont conscients que la hausse des prix dépasse leurs dépenses et affecte le budget de leurs parents. Ainsi, d’après le sondage, 50 % des 15-18 ans réclament une hausse d’argent de poche, contre 65 % chez les 10-14 ans. Si les garçons sont plus nombreux (71 %) que les filles (61 %), à savoir ce que signifie vraiment l’inflation, ils sont également plus nombreux (41 %) à réclamer une revalorisation de leur argent de poche, contre 38 % pour les filles.

Combien d’argent de poche et pour quoi faire ?

Les loisirs (cinéma, fête foraine, sport, concert…) représentent 35 % des dépenses des jeunes, puis la nourriture (21 %) vient en second poste de dépense, avant le shopping (15 %). L’argent de poche reste cependant très genré puisque 87 % des filles déclarent faire du shopping très régulièrement, contre 63 % chez les garçons, qui sont eux, d’avantages attirés par les jeux vidéo, qui représentent pour 78 % d’entre un poste de dépense important.

D’après la néobanque Pixpay, les jeunes reçoivent en moyenne 33 euros par mois. Un montant qui évolue avec l’âge et varie entre 23 et 45 euros. Par ailleurs, les adolescents sont de plus en plus nombreux (31 %) à disposer d’une autre source de revenus que l’argent de poche fourni par leurs parents. Les applications de revente entre particuliers, comme Vinted, sont largement plébiscitées (40 % chez les filles et 38 % chez les garçons). Mais les adolescents sont également entre deux et trois sur dix (en fonction de l’âge) à faire des « petits boulots » pour récolter quelques deniers supplémentaires.