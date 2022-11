Le souffle de la guerre soudain si proche, à un rien de la paix

Il aurait suffi d’un rien, une riposte immédiate, un emballement non contrôlé, une authentification erronée ou manipulée, un dirigeant qui perd ses nerfs, et le monde basculait dans la troisième guerre mondiale. Un fil, une étincelle : c’est donc cela qui sépare désormais la paix de la guerre.

Mardi après-midi, lorsque la chute d’un missile sur un village de Pologne apparaît sur les écrans, c’est toute la planète qui retient son souffle. Toute attaque ennemie sur le territoire de l’Otan implique la solidarité des membres et soudain, dans les têtes, ce sont des images qu’on croyait réservées aux livres d’histoire qui resurgissent et affolent. L’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand et de son épouse à Sarajevo précipitant les populations dans la guerre de 14-18, deux balles, un meurtre et l’Europe basculait dans quatre ans d’horreurs, d’affrontements et de mort. En étions-nous là ?