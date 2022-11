Les toits de Paris, un enjeu climatique

L’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), association qui documente, analyse et imagine les évolutions urbaines et sociétales concernant Paris et sa métropole, a minutieusement observé les toits de la capitale. Emblématiques du paysage urbain, classés au patrimoine mondial de l’Unesco, ils donnent leur couleur bleu gris à la ville. Mais quel intérêt y a-t-il à couper les cheveux en quatre au point de renseigner 32,2 millions de m2 et 128.000 toitures ? L’intérêt est stratégique.