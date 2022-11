«Les ténèbres et la nuit»: une flic qui croit à sa mission dans un pays à la dérive

Dans une Los Angeles marquée par le covid et les années Trump, Renée Ballard trace sa route sans oublier de faire appel à Harry Bosch.

Les ténèbres et la nuit, Michael Connelly, traduit de l’anglais par Robert Pépin, Calmann Lévy, 432 p., 22,50 €, ebook 15,99 €

Bien faire son travail n’est pas toujours synonyme de reconnaissance. Renée Ballard le sait bien qui a été écartée des affaires criminelles et travaille désormais de nuit dans une Los Angeles plus sombre que jamais. Depuis quelque temps, elle et sa coéquipière Lisa Moore enquêtent sur ceux qu’on appelle les Hommes de Minuit, un duo de violeurs s’attaquant à des femmes isolées. Outre le fait que les violeurs agissent généralement en solo, cette affaire-là pose plusieurs questions, notamment sur la manière dont les assaillants choisissent leur victime.