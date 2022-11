Coupe du monde: la Belgique aurait plus de chances de remporter le titre que la France

À chaque grand tournoi international, c’est la même rengaine. Les bookmakers s’en donnent à cœur joie afin de désigner les grands favoris et les outsiders. Ce sont aussi le cas des agences de statistiques qui publient leurs prévisions après un nombre important de simulations effectuées. Gracenote, l’entreprise américaine, s’est prise au jeu et a révélé ses résultats.

Si la sélection belge est de plus en plus vieillissante, elle arrive néanmoins à la cinquième position avec, visiblement, 6 % de chances de soulever la coupe le 18 décembre prochain à Doha. Les Diables rouges auraient mêmes plus de chances d’être sacrés… que la France, tenante du titre. Les Bleus n’auraient que 5 % de chances, soit comme le Portugal. La suite ? On retrouve le Danemark et l’Uruguay avec 4 % de chances chacun. Puis l’Angleterre et l’Allemagne avec 3 %.