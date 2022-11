Après son interview polémique, l’affiche géante de Cristiano Ronaldo retirée d’Old Trafford (vidéo)

Manchester United a fait retirer de la façade d’Old Trafford une affiche géante à l’effigie de Cristiano Ronaldo. Un détail qui en dit long sur la situation entre les Red Devils et l’attaquant portugais.

Rien ne va plus entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. À la suite de l’interview polémique du joueur portugais, le club a fait retirer une affiche géante à l’effigie de Cristiano Ronaldo.

Les dirigeants de Manchester United à des sanctions, sportives et disciplinaires après l’interview de Cristiano Ronaldo. Ce mercredi, des ouvriers ont retiré l’affiche géante de Cristiano Ronaldo qui se trouvait sur la façade d’Old Trafford. Cependant, le retrait de l'affiche était programmé. La raison ? Les finales de la Coupe du monde de la Ligue de rugby masculine et féminine doivent être jouées à Old Trafford, ce samedi.