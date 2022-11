Suzanne Lilar, Vivian Gornick... Les poches des Livres du Soir.

Deux autrices, séparées par un océan et par le siècle, cherchent dans leur mémoire les racines de leur vocation littéraire. Ce qu’il ne faut pas manquer en poches.

Une enfance gantoise ****

Suzanne Lilar

Le dernier des monstres de la littérature francophone flamande (1901-1992) revient de manière thématique sur ses années d’enfance. Le style est un régal, le sujet est fascinant : fille d’un Anversois et d’une Gantoise, Lilar met juste ce qu’il faut de distance pour éclairer la petite bourgeoisie du début XXe, ce que signifiaient religion et patrie, la complexité des choix linguistiques et combats sociaux de l’époque, en y ajoutant la madeleine que peut être le grincement du tramway. Un très beau travail d’édition patrimoniale.

Postface de Clément Dessy, Espace Nord, 240 p., 9 €

Inépuisables ***

Vivian Gornick